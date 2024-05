- 59,500 foi a pontuação de Simone Biles no US Classic, a maior dela em uma competição nacional. No salto, realizou o Biles 2, um Yurchenko double pike, desta vez sem precisar que seu treinador se postasse na chegada para segurá-la. Sem os descontos que isso gerava, tirou 15,600, bem melhor que os 14,433 do Mundial. Nesse nível, fica difícil para Rebeca Andrade voltar de Paris com medalhas de ouro.

- Difícil também será para as rivais de Rayssa Leal, campeã do Olympic Qualifier Series (OQS) de Xangai (China), uma mini-Olimpíada de esportes urbanos válida para o ranking olímpico do skate. A brasileira tirou notas acima de 90 pontos tanto na volta como em duas manobras, algo inédito. Chegou a incríveis 274,89 pontos, quase 20 a mais do que fez para ser campeã mundial no começo do ano passado.

- De forma geral, o torneio foi agridoce para o Brasil, que colocou sete skatistas em finais, mas só ganhou uma medalha. Em Paris, o aproveitamento precisa ser melhor. O time, aliás, está 99% definido, com 12 atletas.

- Com os resultados ruins no atletismo, e a não classificação pelo Mundial de Ciclismo BMX, o Brasil pode ter menos de 265 atletas na Olimpíada, se não classificar o basquete masculino. O judô, que está disputando o Mundial, terá time completo no masculino, mas Natasha Ferreira terá que aguardar para saber se vai se juntar ao time. Publicamos um especial com ela, que ficou muito legal.