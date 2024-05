Satiro Sodré/SNPress/CBDA A péssima seletiva olímpica da natação brasileira Demétrio Vecchioli Por qualquer ótica que se observe, a seletiva olímpica de natação do Brasil foi péssima. Apenas três atletas nadaram abaixo do índice e, se não fosse a tal salvaguarda, exceção que virou regra, a equipe seria minúscula. No fim, terá oito atletas nadando provas individuais e dez exclusivos de revezamentos. Guilherme Costa e Maria Fernanda Costa têm o mesmo sobrenome e o mesmo programa individual: 200m livre, 400m livre e 800m livre, ainda que Cachorrão não pretenda nadar a mais longa. Outro Guilherme, o Caribé, estará nos 50m e 100m livre. Os três têm boas chances de finais e sonham com medalhas. Marcelo Chierighini (100m livre), Nick Albiero (200m borboleta), Gabi Roncatto (400m livre) e Beatriz Dizotti (1.500m livre) nadarão uma prova individual, cada. É muito pouco, e é também o reflexo de um momento muito ruim da natação brasileira, especialmente a masculina. De uma só vez, a "geração Pequim" (dos que completaram 20 anos no ciclo para os Jogos de Pequim) chegou ao fim, a "geração Londres" (Fratus, Chierighini e Leo de Deus) deixou de ser bola de segurança, e a do Rio (Gabriel Santos, Luiz Altamir) esgotou. Mas o grande problema é que a boa "geração Tóquio" (Pedro Spajari, Fernando Scheffer, Vinicius Lanza, Caio Pumputis, Breno Correia) já vem em uma descendente acentuada de resultados, com exceção óbvia de Guilherme Costa. Dos outros oito nadadores nascidos entre 1997 e 1999 que conseguiram vaga na Olimpíada de Tóquio, só dois, pelo revezamento, vão voltar. E com tempos sensivelmente piores do que tinham. Não é que eles perderam para os mais novos, um ciclo natural. Perderam para eles mesmos, para o relógio. A seletiva foi onde os treinadores quiseram, em uma estrutura horrível para a televisão, longe do público, para ter altitude zero, nenhuma influência do vento, temperatura sob controle... e os tempos passaram longe do que já foram. Muito é culpa dos clubes. Basta ver que quase toda a seleção treina longe deles. Metade do time, no Maria Lenk: Mafê, Roncatto, Dizotti e Scheffer, com Fernando Possenti, Giovana Reis, Cachorrão e Maria Paula Heitmann, com Kafu. Ana Vieira e Guilherme Basseto, com Felipe Domingues, em São Paulo. Quatro estão nos EUA (Stephanie, Caribé, Murilo Sartori e Kayky Mota) e, dos que fizeram índice individual, só Nick Albiero treina dentro de um clube, o Minas — depois de uma vida toda nos EUA, literalmente. Contando com ele, são só cinco atletas do sistema clubístico na Olimpíada, um fracasso retumbante. Wagner Carmo/CBAt Atletismo dá bons sinais Enquanto a natação vai mal nas provas individuais e mostra força coletiva com os revezamentos, o atletismo é o oposto. Depois de um péssimo Mundial de Revezamentos, conquistou alguns bons resultados no Ibero-Americano, em Cuiabá. Pedro Nunes melhorou seu próprio recorde sul-americano do dardo, para 85,11m, e agora é sétimo do ranking mundial. Ainda não tem o índice olímpico, mas estará em Paris. No triplo, Almir dos Santos fez 17,31m e também é o número 7 do mundo de 2024. Eduardo de Deus seria sexto dos 110m com barreiras, com 13s24, mas a prova teve vento de 2,8m/s, medido manualmente. Os atletas dizem que não sentiram essa ventania toda, que invalida índices, mas é o que foi para o registro. No feminino, Jucilene Sales de Lima é 10ª no dardo, depois de uma boa prata em Cuiabá, e Izabela Silva aparece em 12º no disco. Quem sonha com medalha olímpica, porém, não competiu no Ibero. Piu disputou a Diamond de Doha, e foi muito bem, Erica Sena foi bronze em Rio Maior na marcha atlética, enquanto Caio e Viviane, também da marcha, não competiram no fim de semana. A nota preocupante fica com Darlan Romani. Ele, que havia ido mal na temporada indoor, abriu a outdoor só com 20,53m no Ibero, ficando com a prata. Darlan não perdia uma competição no Brasil desde 2019. Pelo desempenho que teve, poderia até ter ficado fora do pódio. Olimpílulas Isaquias Queiroz começou muito bem a temporada internacional. Depois de um 2023 praticamente sabático, ele mostrou estar focado ao vencer tanto a prova de 1.000m (olímpica) quanto de 500m da etapa de Szeged (Hungria) da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. Vai buscar mais um ouro em Paris.

O conjunto brasileiro de ginástica rítmica brilhou em Portimão (Portugal) da World Challenge Cup. Foi prata no geral e nos cinco arcos, e ouro na prova mista. Mais importante: tirou 68,800 no geral e mostrou desempenho que coloca o Brasil na briga direta por medalha em Paris.

Yuri Mansur venceu, com Miss Blue, o importante GP 5 estrelas de Hamburgo (Alemanha) no hipismo saltos, com dois percursos zerados. É mais um desempenho que permite sonhar com a possibilidade de medalha na Olimpíada, tanto por equipes quanto no individual. A seleção, porém, ainda precisa ser montada.

Laís Nunes, um dos principais nomes do esporte feminino brasileiro, está fora da Olimpíada. Campeã do Pan, ela não conseguiu a vaga na última seletiva do wrestling, um Pré-Olímpico Mundial. O país ao menos conseguiu classificar Giullia Penalber, para ser a única brasileira na modalidade em Paris.