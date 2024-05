Pan 2023: Duda e Ana Patricia conquistaram o ouro no vôlei de praia feminino Alexandre Loureiro/COB A vista privilegiada da Torre Eiffel Demétrio Vecchioli Normalmente, quem vai a Paris espera poder ver, chegar perto, contemplar a Torre Eiffel. Nas Olimpíadas, não deixará de ser assim. Mas quem estiver lá em cima do ponto turístico mais famoso do mundo também vai poder assistir um espetáculo: o torneio olímpico de vôlei de praia. E, cada vez mais, o vôlei de praia brasileiro dá mostras de que pode fazer como (quase) sempre fez e ter peso importante no quadro de medalhas do país. A exceção foi em Tóquio, quando o Brasil não chegou a nenhuma semifinal. Um vexame. Agora, o ranking feminino tem duplas brasileiras em 1º e 3º lugares. O masculino, em terceiro e sexto. Não que haja um domínio e o Brasil vá voltar de Paris com dois ouros e duas pratas. Mas já é um cenário muito melhor do que um ano atrás. As duplas estão crescendo na hora certa. Das três etapas 'Elite 16', mais importantes do calendário neste ano, o Brasil ganhou dois ouros e um bronze. Em Brasília, no fim de semana, Duda e Ana Patrícia, de longe as melhores do mundo, foram ouro. E Carol e Bárbara caíram nas quartas. No masculino, suecos e noruegueses parecem um passo à frente, mas o Brasil está chegando. André e George já aparecem em terceiro, e Evandro e Arthur em sexto. Talento nunca faltou. Dos oito olímpicos, seis foram bicampeões mundiais na base. A exceção são André e Evandro, campeões mundiais adultos em 2017. Esse crescimento combina com a definição de quem vai a Paris, e uma maior participação da CBV no trabalho das duplas. Sai o peso de jogar toda hora, e dar resultado toda hora, e entra o foco na França. Que os brasileiros possam tirar muitas fotos com medalha no peito e a Torre Eiffel ao fundo. Matheus Lima é uma das esperanças de medalha em Paris Wagner Carmo/CBAt Atletismo brasileiro ficando para trás Foi muito ruim, e vai impactar negativamente no tamanho da delegação do Time Brasil em Paris, a campanha do país no Mundial de Revezamentos de Atletismo. Só uma equipe classificada, e mais uma com chances de ir aos Jogos pelo ranking. Em Tóquio, o Brasil teve três revezamentos (de cinco). No Rio, todos os quatro possíveis. Em Londres, três. O mundo evoluiu, e o atletismo brasileiro ficou para trás. Vide o 4x100m masculino, que tem atletas mais rápidos do que nunca na prova individual, e fez algumas de suas piores apresentações em grandes competições. Décimo sexto tempo, depois de mais de um mês de camping nos EUA, treinador exclusivo, e passagem de bastão alinhada. Se investimento se define "no campo", é no 4x400m masculino que a CBAt tem que apostar as fichas, como o Olhar Olímpico defende desde março. Matheus Lima é um talento raro, os Lucas Vilar e Carvalho são portos seguros, e Vitor Hugo Miranda ajudou bem no Mundial. Vai precisar ser essa a escalação na semifinal do Mundial, talvez sem Matheus, que também está classificado nos 400m com barreiras. A eliminatória de uma prova é no mesmo dia da final da outra. Por isso, Piu já avisou que não corre o 4x400m de cara. Mas, se o Brasil passar à final, pode contar com ele. E aí, quem fez 3min02s no Mundial, pode baixar para a casa de 2min e sonhar grande.