Ensaio do campeão olímpico Thiago Braz para a seção "Minha História" Lucas Lima/UOL Suspenso por doping, Thiago Braz agora é coach: 'Beba água' Há um novo coach no concorrido mercado de coach's. Ou melhor, dois. Suspenso provisoriamente por doping e sem parecer acreditar muito na absolvição, Thiago Braz agora oferece mentoria pelas redes sociais. Ana Paula, a esposa dele, também. Por enquanto, o astro do atletismo brasileiro não está tendo sucesso. O vídeo "casado" em que eles dão dez dicas para transformar sua vida em 90 dias, por exemplo, teve um só comentário. Entre as dicas está: "Não assista pornografia", "Esposição diária ao sol (10 a 30 minutos)" e "Durma 8 horas por noite", o que é uma recomendação impossível para quem tem um bebê em casa. Ao fundo da lista, uma foto deles empurrando um carrinho de bebê. Esta não é a única contradição de Thiago na nova função. A oitava recomendação é: "Suplementação (se necessário)". Pois teria sido exatamente fazendo suplementação que Thiago Braz teria caído no doping, em uma contaminação — ao menos é o que ele alega, pelo que a coluna apurou. Essa suspensão transformou a vida de Thiago em menos de 90 dias. Ele havia acabado de se mudar da Itália, onde treinou praticamente a carreira inteira sob o comando do ucraniano Vitaly Petrov, para a Grécia, para trabalhar sob a supervisão de um novo treinador. Isso foi tema de newsletter em junho passado. Dias depois, a notícia de que o duas vezes medalhista olímpico havia testado positivo para ostarina, e que a AIU, órgão antidoping do atletismo, havia o colocado em suspensão provisória. Desde então, tudo é segredo. A empresa familiar de Neymar, que continua o agenciando, diz que não tem nada a comentar. O próprio Thiago não responde aos contatos, assim como seu advogado, Marcelo Franklin. Inicialmente, Thiago foi tirado de cena. Voltou em 1º de abril, já no modo coach, com longas lives diárias de "mentoria" e um grupo de Whatsapp gratuito, que ontem à tarde tinha 24 participantes atrás de conselhos como o da legenda de um vídeo de uma semana atrás: "beba mais água". Não há ali nenhuma referência ao fato de que Thiago é um atleta proibido de frequentar ambientes esportivos, que aguarda um julgamento previsto para o início de maio. A fase "coach", aliás, coincide com a marcação desse julgamento. O saltador, de 30 anos, até poderia estar frequentando academias para manter a forma. Foi o que fez Rafaela Silva, por exemplo. Quando liberada para treinar judô e competir, estava voando fisicamente. Para Thiago seria muito mais difícil, porque a prova dele é absolutamente específica, e não se treina em qualquer lugar. À coluna, o COB disse que a CBAt mantém o comitê atualizado sobre Thiago, que está em atividade através de "um programa de treinamento específico", mas que cancelou os pagamentos ao técnico Mitchell Krier após o anúncio da suspensão. A menos de três meses da Olimpíada, se quiser ir a Paris, ele precisaria ser inocentado (ou receber uma pena menor do que a que já cumpriu) e correr para fazer o índice olímpico de 5,82m até 30 de junho. Pelo ranking de pontos já era, já que ele não competiu desde o início da corrida olímpica. Alemão Silva MTB = Muito bom Não há corrida olímpica no Brasil mais acirrada do que a do moutain bike. No masculino, Alex Malacarne e Ulan Galinski estão separados por míseros 83 pontos no ranking mundial. Eram dois até o fim de semana, quando Alex venceu uma prova em Araxá (MG). O curioso é que Alex, de 22 anos, compete no sub23 internacionalmente e pode ir à Olimpíada sem nunca ter corrido contra seus principais adversários. O problema é o teto. No Campeonato Pan-Americano, de 7 a 10 de maio, Alex corre no sub23, que vale menos pontos do que a elite, onde estará Ulan. A CBC, porém, incluiu como critério a pontuação em dobro no último Mundial e nas últimas duas etapas de Copa do Mundo. Isso, por enquanto, dá 58 pontos extras a Ulan, e 80 a Alex, que amplia a vantagem que já tem no ranking. Além do Pan, ainda será disputada uma Copa, na República Checa. No feminino, a conta está 1.066 x 1.064 para Raiza Goulão contra Karen Olimpio. A primeira tem 56 pontos extras. A segunda, 77. As duas, sonhavam ir juntas. O Brasil é nono no ranking de nações, que permite aos oito primeiros levarem duas ciclistas a Paris. O problema é que a difereça para a Grã-Bretanha é de quase 400 pontos, intirável a esta altura. Izabela da Silva se classificou para a final do lançamento de disco feminino REUTERS/Dylan Martinez Olimpílulas - Izabela Silva foi o grande destaque de um fim de semana pulverizado do atletismo. Ela fez índice olímpico no disco, na China, com uma marca que a coloca como forte candidata a ser de novo finalista olímpica, como já foi em Tóquio. No Desafio CBAt/CPB, Valdileia Martins passou 1,90m no salto em altura e fez o melhor resultado do país desde 1992 — o recorde, 1,92m, é o mais antigo do atletismo feminino e vem desde 1989. Já em um torneio em São Bernardo, três provas de 200m na casa de 22s: dois de Ana Carolina Azevedo, um de Vitória Rosa. Em 2023 inteiro haviam sido só duas apresentações nesse nível. Mesmo sem nenhum treinamento conjunto, o 4x100m feminino vai ao Mundial de Revezamentos em melhor forma, treinando por conta. Os homens passaram um mês e meio nos EUA e entregaram muito pouco. Renan Correa fez um bom 20s28 nos 200m no fim de semana e, nos 100m, Paulo André e Rodrigo, com vento muito positivo, foram os únicos abaixo de 10s20 durante o estágio inteiro. - Em Porto Alegre, não deu para Paulo Paula. O veterano de 44 anos até ganhou a New Balance 42k, prova desenhada para boas marcas, mas teve que correr sozinho a maior parte do tempo e não conseguiu o índice olímpico na maratona. No feminino a chance sempre foi nula. - A semana marcou o retorno de dois atletas classificados à Olimpíada. Caroline Santos, a Juma, ganhou um ouro e uma prata em torneios de taekwondo na Europa, os primeiros desde que se machucou no Pan de Santiago. Na Austrália, Chumbinho está disputando um challenger de surfe, seu primeiro evento desde um acidente gravíssimo em Pipeline, no Havaí. Ainda não é certo que ele irá aos Jogos.