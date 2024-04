Atletismo - O Brasil, hoje, tem 45 atletas com índice olímpico ou na zona de classificação pelo ranking mundial. Competindo dois eventos internacionais no Chile, Allan Wolski, do martelo, e Weliton, do disco, fizeram boas apresentações e se aproximaram da 'zona'. O destaque do Brasil foi Andressa de Morais, no disco. Ela teve duas apresentações acima de 60m, o que pode valer vaga em final olímpica em Paris. Natação - Além da prata de Caribé nos 100 livre, o Brasil ainda teve o próprio Caribé em sexto nos 50 livre, Murilo Sartori em oitavo e Kaique Alves em nono nos 200 livre da NCAA, primeira divisão. As provas são em jardas, vale lembrar. Vôlei de Praia - André e George venceram a etapa de Saquarema (RJ) do circuito mundial. Era um Challenger, de segundo escalão, mas que rendeu 800 pontos a eles. No fim de semana anterior, Evandro e Arthur Lanci haviam vencido em Recife, chegando a 8.400 pontos na corrida olímpica brasileira. George/André tem 7.620. Pedro Solberg/Guto (7.000) e Vitor Felipe/Renato (6.760) correm por fora pelas duas vagas. Mais Vôlei de Praia - Ágatha/Rebecca e Tainá/Victoria foram eliminadas nas oitavas de final. As chances de matemáticas delas podem acabar já na próxima etapa. Carol Solberg e Bárbara Seixas serão anunciadas como classificadas mais cedo ou mais tarde. Basquete - Uma pena que a seleção feminina não tenha se classificado a Paris. Seria a chance de Kamilla Cardoso furar a bolha no Brasil. Nos EUA, ela está sendo protagonista na NCAA. Aos 22 anos, ela ajudou a universidade da Carolina do Sul a vencer a conferência e a se classificar para o Final Four. A brasileira foi a MVP da conferência e deverá ser uma das primeiras escolhas do próximo Draft da WNBA. Mais basquete - No masculino, Mãozinha foi ganhou dois contratos de 10 dias com Memphis Grizzlies na reta final da NBA e mostrou serviço. No sábado, jogou 28 minutos, anotou sete pontos e pegou oito assistências. Nada mal. Eleições no COB - Junior Maciel, do taekwondo, renunciou à cadeira no Conselho de Administração e é o favorito a ser candidato a vice na chapa de Paulo Wanderley. Na oposição, Yane Marques disse que pode ser a primeira vice-presidente mulher do comitê. Escancarou que deve ser candidata a vice. Como Marco La Porta só pode sair a presidente, é possível que os dois se unam.