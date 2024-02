O Brasil deverá ter seus primeiros wrestlers classificados a Paris esta semana. O Pré-Olímpico, em Acapulco (México), será de amanhã (28) até sexta (1). Giulia Penalber (57kg) e Lais Nunes (62kg) são favoritas em chaves que classificam duas atletas, cada. No mesmo local, na semana passada, no Campeonato Pan, Joilson Junior venceu um cubano na categoria até 72kg da greco-romana e sonha com a vaga. Cesar Alvan é a esperança no estilo livre. Outros, como o armênio naturalizado Eduard Soghomonyan correm por fora.

A semana também é importantíssima no surfe e no skate. No primeiro, por causa do ISA Games, que podem levar Gabriel Medina à Olimpíada. O segundo, pelo Pro Tour de Dubai, última etapa do circuito mundial de skate antes de um corte que vai limitar os brasileiros por etapa a seis. No park masculino, são pelo menos 10 brasileiros com nível para ir à Olimpíada, mas quatro serão eliminados agora. Acompanhe os dois torneios aqui pelo UOL.

As Yaras, como é chamada a seleção feminina de rúgbi sevens do Brasil, conquistaram no sábado a vitória mais expressiva de sua história, ao bater a Irlanda, por 24 a 7, na etapa de Vancouver (Canadá) do Circuito Mundial. As irlandesas haviam vencido a etapa anterior. As brasileiras venceram também a África do Sul, mas perderam outros três jogos. Terminaram em um bom oitavo lugar e continuam em nono na classificação geral. Faltam três etapas e o objetivo é terminar em oitavo, à frente da Grã-Bretanha, e não precisar jogar a repescagem para seguir na elite.

A Confederação Brasileira de Atletismo escolheu Maurren Maggi para chefiar a delegação que vai ao Mundial Indoor. Um prêmio para quem, quinze meses atrás, estava na porta de quartel pedindo o fim da democracia no Brasil.

A contratação de três atletas profissionais e mais de 30 jovens da base por parte do Pinheiros pode mudar os saltos ornamentais no Brasil. Ingrid Oliveira, Giovanna Pedroso e Isaac Souza seguem treinando no Rio, mas passam a ser remunerados por um clube, assim como seus técnicos. A modalidade vinha sendo altamente dependente do Instituto Pro-Brasil, que agora ganha fôlego financeiro para manter seu time de Brasília.

Nicole Silveira ficou em 13º lugar no Mundial de Skeleton. É o melhor resultado da história dos esportes no gelo do Brasil, e o segundo melhor do inverno (Isabel Clark chegou a ser 12ª no snowboard). A colega de equipe de Nicole, uma belga (namorada dela), foi prata. A brasileira tem estrutura para chegar ainda mais longe.