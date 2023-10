- Natação: Antes de começar o Pan, o head coach da seleção de natação, Felipe Domingues, me disse que o Pan deveria servir como reset para a campanha ruim do Mundial de Fukuoka. Não que dê para esquecer o fraco desempenho no Japão, nem que uma competição apague a outra. Mas era a chance de tirar a equipe do baixo astral e devolver a confiança. É exatamente isso que está acontecendo. A campanha com cinco ouros e 17 medalhas, contra times fortes dos EUA e do Canadá, é boa.

- Ginástica artística: Como também boa é a campanha da ginástica artística até aqui, também contra bons times vindos da América do Norte. As pratas de Diogo Soares e Flávia Saraiva no individual geral valem muito, assim como a prata por equipes femininas. No masculino, o bronze, com a nota que foi, mostrou que o 13º lugar no Mundial sem Caio e Zanetti, sem vaga no Mundial, foi um resultado compatível com o time, que ainda é jovem.

- Skate: O skate também volta de Santiago com o moral alto, ainda que pudesse ter ganhado quatro ouros, mas tenha conquistado "só" dois. Japinha e Raicca Ventura só ficaram com a prata por detalhe. Já Lucas Rabelo ganhou no street e mostrou que pode voltar às cabeças depois da cirurgia no joelho.

- Taekwondo: Mas nem tudo são flores. No taekwondo, a campanha é muito ruim. Depois de quatro finais em Lima, só uma agora, com Maria Clara Pacheco, que perdeu de uma canadense no último segundo. Ela tem só 20 anos, já havia medalhado no Mundial, e gera boa expectativa para Paris, caso consiga se classificar. Outros atletas com vaga encaminhada, porém, caíram cedo. Com o ranking olímpico perto de fechar, não podem deixar a campanha ruim influenciar.

- Tiro esportivo: Outra modalidade que anda para trás é o tiro esportivo. Em Toronto-2015, por exemplo, foram 10 finais, dois ouros, e três medalhas. Em Guadalajara-2011, nove finais e seis medalhas. Agora, com a competição pela metade, duas finais e nenhum pódio. Esportivamente, de nada adiantou a campanha pró-armas.

- Basquete: Mas o grande fracasso do Pan até aqui é o basquete 3x3, que caiu nas quartas de final femininas para o Chile e no masculino para Trinidad & Tobago. O resultado é um prejuízo enorme para a CBB, que hoje tem verba do COB de confederação pequena, já que não dá resultado esportivo. Ir ao pódio nas quatro modalidades do basquete no Pan ajudaria muito a reverter esse cenário. Agora, no máximo vai ganhar duas.