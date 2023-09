Um toque da jaqueta na penúltima baliza tirou de Pedro Gonçalves, o Pepê, a vaga olímpica em Paris-2024. Punido com acréscimo de 2 segundos em seu tempo na semifinal do Mundial de Canoagem Slalom, no sábado, ele terminou a competição em 25º lugar, uma acima da que precisava para já se garantir na próxima Olimpíada. Mathieu Desnos ficou em 27º, também sem o passaporte carimbado ainda.

Ana Sátila, quinta no C1 e no K1, vai a Paris pela primeira prova, e abriu vaga para a irmã dela, Omira Estácia, 25ª no K1, também se classificar. As duas podem remar ambas as provas na Olimpíada, e também o caiaque cross. Pepê e Mathieu (francês casado com Ana e naturalizado) vão disputar uma única vaga pelo Campeonato Pan-Americano, ano que vem, no Rio. Competindo em casa, são muito favoritos. Quem ficar de fora ainda pode tentar uma das três vagas pelo Mundial de Cross. Mas, aí, só para competir essa prova em Paris.

Wrestling - A semana também foi de Mundial no Wrestling. E o Brasil não teve campanha notável. O melhor resultado foi um oitavo lugar de Laís Nunes (62kg). Ela perdeu da japonesa Sakura Motoki e voltou para a repescagem, onde perdeu da búlgara Bilyana Dudova em luta travada, vencida pela europeia porque a brasileira foi punida por último.

A competição classificava cinco atletas por categoria. Giulia Penalber deu azar de enfrentar logo na primeira rodada uma nigeriana que viria a ser medalhista de bronze. Eduard Soghomonyan perdeu na estreia para o iraniano que viria a ser campeão, voltou na repescagem, mas sofreu nova derrota. Agora, eles (e outros atletas) terão a chance de buscar a vaga pelo pré-olímpico continental, em março, no México. No ciclo passado, Laís e Eduard se classificaram assim a Tóquio.

Triatlo - Na Espanha aconteceu o 'Finals' do circuito mundial, que tem peso de Mundial para o triatlo. Miguel Hidalgo, de apenas 23 anos, terminou muito bem, em sexto lugar, a menos de 30 segundos do campeão. Ele agora é o 15º do ranking olímpico, praticamente classificado. No feminino, Vittoria Lopes foi 22ª.

Breaking - Na nova modalidade olímpica, a tendência é o Brasil não ter representantes em Paris. No Mundial realizado na Bélgica, os resultados foram frustrantes. Entre os homens (ou b-boys), o melhor foi Rato, em 34º, uma posição à frente de Leony. Entre as mulheres (b-girls), Mini Japa ficou em 38º e, Nathana, em 46º. São só 16 vagas olímpicas por gênero, e os brasileiros estão longe da zona de classificação no ranking.