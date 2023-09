Bruna Alexandre, mesatenista paralímpica, sonha com vaga na Olimpíada de Paris, em 2024 André Soares/CBTM Paralímpica, Bruna Alexandre está perto de ser ser também olímpica Demétrio Vecchioli Bruna Alexandre está perto de alcançar um feito inédito no esporte brasileiro, e raríssimo no Mundial. Amputada do braço direito, ela já tem quatro medalhas nos Jogos Paralímpicos e, agora, tem grande chance de realizar o sonho de disputar também os Jogos Olímpicos. O que aconteceu? No fim de semana, ela ajudou a classificar a equipe do Brasil para as Olimpíadas de Paris. O time verde-amarelo foi vice-campeão do Campeonato Pan-Americano, com vitórias em cinco confrontos e derrota apenas para os EUA, e pegou uma das duas vagas disponíveis para o continente. Resta saber se, agora, ela será uma das convocadas. Como vai ser em Paris? No tênis de mesa, a competição por equipes tem formato semelhante ao da Copa Davis, do tênis, com melhor de cinco jogos, sendo que, entre os três primeiros, um é de duplas, e outros dois de simples. Se necessário, jogam-se mais duas partidas de simples. No Pan, cada equipe podia ter quatro jogadoras, mas só três jogando cada confronto. Para a Olimpíada, a regra muda. A equipe já vai aos Jogos com três atletas. Duas podem jogar a chave de simples, e a terceira compete somente por equipes. Bruna Takahashi, número 37 do ranking mundial, e a irmã dela, Giulia, de 18 anos, 106ª do mundo, têm tudo para serem escolhidas. Quem disputa a 3ª vaga? Restaria, assim, uma vaga. Em um passado recente, ela seria de Luca Kumahara, que transicionou de gênero e optou por jogar no masculino. Isso abriu a disputa para Bruna Alexandre, de 28 anos, e Laura Watanabe, de 19. Cada uma participou de quatro jogos no Pan por equipes. Bruna perdeu dois deles, mas foi escalada para os jogos mais difíceis, contra as norte-americanas. Laura fez dois jogos de duplas com Giulia, sua parceira desde a base. Será uma disputa interessante, que será decidida pelo técnico Jorge Fanck. Bruna Alexandre tem a favor dela a experiência em grandes competições. Só em Paralimpíadas são quatro medalhas. Laura tem o potencial para outras Olimpíadas. No Pan individual, Bruna foi mais longe, até as oitavas. A campeã Amy Zang, dos EUA, despachou tanto Giulia, na semi, quanto Bruna Takahashi, na final. E no masculino? No masculino, a vaga veio sem grandes sustos, com vitórias em todos os confrontos e mais um título pan-americano. Hugo Calderano também não teve grandes dificuldades para vencer em simples. Ele, naturalmente, estará entre os convocados a Paris. Só que como ele não tem jogado duplas, no Pan em todos os confrontos a escalação contou com Vitor Ishiy e Eric Jouti, que formam a melhor dupla do país e são o segundo e terceiro melhores brasileiros do ranking de simples. Isso deve reduzir o espaço de Guilherme Teodoro, que também joga na liga alemã e está crescendo. Aos 21 anos, ele chegou até as quartas de final do Pan em simples e só foi eliminado em um jogo parelho, de sete sets, pelo argentino Santiago Lorenzo, segundo melhor do continente no ranking mundial. Laura Amaro foi quinta colocada no Mundial de levantamento de peso Divulgação/IWF Quanto menos China, melhor para o Brasil Quatro dos sete melhores surfistas do mundo são brasileiros, mas só dois têm vaga garantida em Paris-2024. Sétimo do ranking, Yago Dora já disse adeus à Olimpíada, e Gabriel Medina, o sexto, vai ter vida dura para se classificar. Injusto, até acho que sim. Mas no levantamento de peso é muito pior. O que aconteceu? O Mundial da modalidade terminou no domingo (16) e sete chinesas foram medalhistas em categorias olímpicas. Dessas, no máximo três vão a Paris, por causa de uma regra bizarra que cria o limite de três atletas por país; não por prova, mas por gênero. No Mundial, foram quatro medalhas de ouro e teriam sido cinco se não houvesse também ali um limite de atletas. Péssimo para a China, mas ótimo para o Brasil, que foi quinto colocado com Laura Amaro em uma categoria, a até 81kg, que teve duas chinesas com ouro e prata. Como também há um limite de no máximo uma atleta por país por categoria, ou a campeã mundial, ou a vice (ou talvez as duas) vai ver a Olimpíada pela TV. E as brasileiras? Pelo tanto que levantou no Mundial em Riad, um total de 241 kg, seis a menos que recorde pessoal, Laura, de 23 anos, não deveria ser cotada para medalha olímpica. Só este ano, 13 atletas da categoria já levantaram mais peso que ela. Mas o LPO virou xadrez. EUA e Equador, que têm atletas fortes na categoria de Laura, têm o mesmo problema da China, e o claro interesse de tentar fugir das categorias em que as chinesas estiverem. O Brasil (infelizmente) não tem esse problema. Em Paris, provavelmente terá só duas representantes. Laura e Amanda Schott, que foi oitava colocada na categoria até 71kg, depois de emagrecer 10 quilos para fugir da concorrência da amiga. Ela levantou 238 kg e terminou 15 kg atrás da medalhista de bronze, uma norte-americana. O pódio ainda teve Equador e China. Duda Souza, de 19 anos, ficou em 17º na categoria até 59 kg, em sua primeira competição internacional, mas como a newsletter já explicou, ela não pode ir a Paris-2024. Taiane Justino, outra atleta da categoria júnior, da mesma idade, foi 13ª no peso pesado. Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade e Jade Barbosa Reprodução/Instagram Olimpílulas A má fase do esporte brasileiro, se ainda não foi embora, ao menos tá adormecida. Mais uma vez o fim de semana foi bem positivo, com alguns resultados interessantes além do levantamento de peso. Ginástica artística Foram cinco medalhas na World Challenger Cup de Paris, para cinco ginastas diferentes: Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Arthur Nory e o estreante Bernardo Miranda. No dia 30 começa o Mundial e, antes, vamos falar mais detalhadamente das chances do Brasil. Por enquanto, vale festejar o potencial de Rebeca também nas assimétricas, a recuperação física de Flávia Saraiva, a volta ao altíssimo nível da veterana Jade Barbosa (16 anos depois de ser medalhista mundial!), diversas leves e importantes melhoras no masculino, e a ótima participação de Bernardo, que não vai ao Mundial. Quero acreditar que se mesmo competindo super bem ele não tem vaga nem como reserva, é porque os demais titulares estão voando. Judô Quem tinha que ir bem no Campeonato Pan-Americano (+ Oceania) foi bem, e o Brasil, pela primeira vez na corrida olímpica, tem atletas na zona de classificação em todas as 14 categorias. Matheus Takai (60 kg) entrou na zona em 25º, com o ouro, assim como Natasha Ferreira (48 kg), que virou 24ª com o bronze. Luana Carvalho (70 kg), outra que foi bronze, agora aparece em 26º e ficaria com a vaga continental. Quem já tem a vaga encaminhada, por outro lado, está preocupado com o ranking e a possibilidade de ser cabeça de chave. Campeões, Daniel Cargnin (73 kg) já é vice-líder e Rafael Macedo (90 kg) virou quarto, mesma classificação de Rafaela Silva (63 kg). Guilherme Schmidt (81 kg) segue em terceiro após ficar com a prata em um erro grosseiro dos juízes. Bia Souza (+100 kg), que competiu pouco nos últimos meses, foi ouro e agora é décima. Com a prata, Rafael Silva (+100 kg) saltou para o nono lugar. Só é preciso, porém, um parênteses: o Europeu e o Asiático de 2023 ainda não foram disputados, então os atletas desses continentes ainda vão somar seus pontos extras, que os brasileiros já têm. Skate No fim de semana, rolou em Lausanne o quarto evento válido para o ranking olímpico do skate street. No feminino, Rayssa Leal não conseguiu acertar uma segunda manobra (são cinco tentativas) e terminou em sétimo, fora do pódio. Por isso, perdeu a liderança do ranking, que agora tem quatro japonesas nas seis primeiras posições. Pâmela Rosa foi bem, ficou em quinto, e agora é sétima. Gabi Mazetto caiu para décima. As três têm vaga encaminhadas. Entre os homens, Giovanni Vianna ganhou o bronze, depois de um fim de semana bastante regular, e subiu para décimo, enquanto Kelvin Hoefler, que parou nas quartas de final, agora é quarto. Felipe Gustavo, em 19º, ficaria com a última vaga brasileira se o ranking fechasse hoje. Nas quatro etapas, 17 skatistas diferentes terminaram entre os seis primeiros ao menos uma vez. Tudo pode acontecer.