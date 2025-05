Veja o que o São Paulo precisa para garantir segunda melhor campanha da Libertadores

A liderança geral já é do Palmeiras, com 15 pontos e 100% de aproveitamento. O clube da Barra Funda já assegurou que, se chegar às semifinais, decidirá sempre em casa. O São Paulo, por sua vez, busca garantir pelo menos a segunda posição para ter vantagem no mata-mata em jogos decisivos até a semifinal, em caso de avanço.

Além do River, o Central Córdoba corre por fora na briga. Os argentinos têm 11 pontos e três de saldo, mas enfrentam a LDU, fora de casa, ainda brigando por vaga nas oitavas. Um tropeço dos dois concorrentes e uma vitória simples do São Paulo já colocaria o time paulista com a segunda melhor campanha geral.

Em caso de empate no Morumbis, a situação complica bastante. O Tricolor teria que torcer por derrota do River e ainda depender de uma combinação improvável de outros sete resultados. A ordem, portanto, é clara: vencer e torcer por uma combinação favorável para terminar a fase de grupos na vice-liderança geral da Libertadores.