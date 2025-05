Veja o que o Corinthians precisa para avançar na Sul-Americana

O Corinthians ainda pode se classificar diretamente às oitavas da Sul-Americana. Para isso, terá que derrotar o Huracán, líder do grupo com 11 pontos, por quatro ou mais gols de diferença.

O Timão vive um momento delicado nos bastidores do Parque São Jorge, mas acumula bons resultados sob o comando de Dorival Júnior. No último sábado, com reservas, a equipe empatou com o Atlético-MG por 0 a 0 na Arena MRV, pelo Brasileirão.

O treinador tem um desfalque de peso para a sequência do Corinthians na temporada. O atacante Yuri Alberto teve uma fratura no processo transverso de uma das vértebras da coluna, na região lombar, e ficará afastado dos gramados pelas próximas semanas.

Em contrapartida, Dorival deve contar com duas novidades na Argentina. O atacante Memphis Depay e o meia Rodrigo Garro se recuperaram das respectivas lesões e estão treinando normalmente com os demais companheiros.

Do outro lado, o Huracán chega embalado depois de vencer o Independiente nos pênaltis no último sábado e assegurar uma vaga na final do Campeonato Argentino, marcada para o próximo domingo, diante do Platense.