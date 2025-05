Vasco terá que pagar mais de R$ 30 milhões a Ramón Díaz; clube irá recorrer

Nesta sexta-feira, o Vasco perdeu a ação movida por Ramón Díaz e seu auxiliar-técnico, Emiliano Díaz, em primeira instância. Com a derrota no processo na Fifa, o Gigante da Colina terá que pagar mais de R$ 30,5 milhões à família Díaz. A equipe recorrerá ao Tribunal Arbitral do Esporte (CAS). A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Apesar de perder na primeira instância, o Vasco espera que a decisão seja revertida. Contudo, caso a equipe seja obrigada a pagar qualquer valor à família Díaz, pretende responsabilizar os antigos gestores do clube. Ou seja, a 777 Partners e a A-CAP, além do antigo CEO do Cruzmaltino, Lúcio Barbosa, e da ex-CFO, Kátia dos Santos.

Os valores incluídos na ação totalizam R$ 30.516.941,49: