Stabile toma posse como presidente do Corinthians e discursa: "Momento é de união"

"Me dirijo neste momento aos conselheiros vitalícios e trienais, bem como aos sócios e torcedores.

Antes de qualquer função administrativa, falo como um torcedor que vive intensamente o amor pelo clube e que, assim como vocês, também se preocupa com os rumos políticos e administrativos da nossa instituição. As valiosas páginas de conquistas e lutas do Sport Club Corinthians Paulista não podem mais ser manchadas por escândalos. Sempre fomos um clube que soube superar momentos de turbulência com raça, coragem e, sobretudo, com a força da união.

É justamente em busca dessa união, com muita honra e orgulho, que assumo provisoriamente a presidência do Sport Club Corinthians Paulista, comprometendo-me com total dedicação aos interesses da instituição. É tempo de humildade para reconhecer e aprender com os erros do passado para reconstruirmos o presente, olhando com responsabilidade para um futuro harmonioso e vitorioso.

Esta é uma oportunidade única para darmos início, juntos, a um novo ciclo vitorioso. Não temos mais o direito de errar. Trabalharei incansavelmente para isso, consciente de que o poder é passageiro e a caneta é temporária - mas o Corinthians, este sim, é eterno e pertence ao povo e a todos nós corinthianos.

Conto nesta missão com a colaboração do presidente Dr. Romeu Tuma Jr., a quem me dirijo em nome de todos os membros do Conselho Deliberativo do clube, bem como o apoio do presidente do CORI, Dr. Miguel Marques e Silva, e do presidente do conselho fiscal, Haroldo Dantas. Cumprimento também meu vice-presidente, Armando Mendonça, com quem compartilho esta jornada.

Por fim, convido cada corinthiano a se unir nesse esforço conjunto, transparente e decisivo. Tenho fé de que juntos superaremos os desafios que se apresentam. O Corinthians não pertence apenas a mim ou a você, pertence a todos nós que o amamos. O momento é de união, e assim peço união pelo Corinthians. Todos aqui, juntos, de mãos dadas, podemos mudar os rumos do Corinthians. Passamos por uma dificuldade enorme e vamos continuar passando, e espero que cada um de vocês que estão aqui me dê a mão e me ajude a administrar o Corinthians para que a gente possa sair dessa situação.