Stabile evita falar sobre Augusto e detalha situação financeira do Corinthians: "Não tem dinheiro"

"Nossa situação financeira é muito delicada. Uma situação que é muito grave. As pessoas precisam saber. Nós corremos o risco de sair do profut. Isso é uma preocupação que nós não sabíamos, tomamos conhecimento hoje pela manhã. Nós precisamos da união de todos, da compreensão de todos. Esses milhões que foram noticiados, infelizmente nós não encontramos no caixa", destacou Mendonça.

Novo presidente

Osmar Stabile assumiu interinamente a presidência do Corinthians após a aprovação do impeachment de Augusto Melo, na última segunda-feira, em votação realizada pelo Conselho Deliberativo do clube.

Stabile era vice-presidente na gestão de Augusto Melo. Armando Mendonça, também vice do presidente destituído, segue no cargo ao lado do novo mandatário.

Osmar continuará no cargo até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral, que é a última instância do processo de impeachment, com a participação dos associados do clube. Se os sócios endossarem que Augusto Melo deve deixar o cargo, Stabile permanecerá à frente do clube.

A data Assembleia ainda será definida por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.