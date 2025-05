Presidente interino do Corinthians banca permanência de Fabinho Soldado após saída de Augusto Melo

Osmar Stabile assumiu interinamente a presidência do Corinthians após a aprovação do impeachment de Augusto Melo, na última segunda-feira, em votação realizada pelo Conselho Deliberativo do clube.

Stabile era vice-presidente na gestão de Augusto Melo. Armando Mendonça, também vice do presidente destituído, segue no cargo ao lado do novo mandatário.

Osmar continuará no cargo até a divulgação do resultado final da Assembleia Geral, que é a última instância do processo de impeachment, com a participação dos associados do clube. Se os sócios endossarem que Augusto Melo deve deixar o cargo, Stabile permanecerá à frente do clube.

A data Assembleia ainda será definida por Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo.