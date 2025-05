Papa Leão XIV recebe delegação do Napoli no Vaticano

? Official SSC Napoli (@en_sscnapoli) May 27, 2025

Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, reuniu jogadores, comissão técnica e diretores da equipe para a visita. Além dos integrantes do atual campeão italiano, o cartola também levou seus familiares ao Vaticano.

O Papa Leão XIV vibrou com a visita da delegação do Napoli e fez um discurso parabenizando a conquista da equipe de Conte. Foi o quarto título italiano do clube na história.

"Caros amigos, sejam bem-vindos! E parabéns pela conquista do campeonato! É uma grande festa para a cidade de Nápoles! E é justamente sobre isso que gostaria de refletir com vocês. Conquistar o campeonato é um objetivo alcançado ao final de uma longa jornada, onde o que mais importa não é a proeza de um único momento, nem a performance extraordinária de um campeão. O campeonato é conquistado pela equipe, e quando digo "equipe" refiro-me tanto aos jogadores quanto ao treinador, com toda a equipe e ao clube", disse o líder religioso.

Papa Leão XIV desmente boatos

Além do discurso, o papa Leão XIV também conversou com a delegação do Napoli. O pontífice foi presenteado por Aurelio De Laurentiis, que lhe deu uma camisa autografada pelos jogadores da equipe.