Palmeiras possui 50% de aproveitamento em pênaltis nesta temporada

Já na partida contra o Ceará, pela Copa do Brasil, o camisa 41 viu Fernando Miguel defender sua penalidade. Porém, o goleiro deu rebote no pé de Estevão, que concluiu para o fundo das redes.

Por outro lado, Raphael Veiga acertou uma cobrança decisiva contra o São Paulo, pela semifinal do Campeonato Paulista. Os outros três acertos alviverdes vieram nos pés de Piquerez (Sport e Sporting Cristal) e Flaco López (Sport).

Com oito marcações, o Verdão é o segundo clube da Série A com mais pênaltis a favor em 2025. Apenas o Internacional está acima, com 14.

Após a derrota no último compromisso, o Palmeiras volta aos gramados nesta quarta-feira, contra o Sporting Cristal (PER), pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.