Neymar reage à vitória do Thunder sobre os Timberwolves na NBA

Nesta segunda-feira, o meia-atacante Neymar, do Santos, assistiu à vitória do Oklahoma City Tunder contra os Timberwolves, pelo jogo 4 da final da Conferência Oeste da NBA. O craque abriu sua casa para personalidades acompanharem ao jogo.

A ação "React com Neymar" foi realizada pela ESPN. Ao longo do evento, o camisa 10 conversou com os demais convidados e realizou alguns arremessos em uma tabela montada. O jogador de 33 anos entrou com o Troféu Larry O'Brien, entregue aos campeão da NBA.

Os convidados que participaram da iniciativa foram: o cantor Felipe Araújo, o jogador de vôlei Bruninho, o apresentador da ESPN Eduardo de Meneses, as influenciadoras Natália Guitler e Sofia Espanha, e o comediante Renato Albani.