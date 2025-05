João Fonseca estreia em Roland Garros com vitória sobre Hubert Hurkacz

Nesta terça-feira, na quadra 7, o brasileiro João Fonseca (65º) venceu o polonês Hubert Hurkacz (28º) por 3 sets a 0 (6/2, 6/4 e 6/2) em sua estreia em Roland Garros, na França. O rival do jovem chegou em boa fase no saibro mesmo com a derrota para Djokovic na final do ATP 250 de Geneva, na Suíça, no último sábado.

Agora, João Fonseca encara na segunda rodada o francês Pierre-Hugues Herbert, que venceu o também Benjamin Bonzi por 3 sest a 2. Caso chegue à terceira rodada, o jovem de 18 anos pode cruzar com o britânico Jack Draper, quinto cabeça de chave.

Desta maneira, João Fonseca é o único brasileiro vivo em Roland Garros, após as eliminações de Bia Haddad e Thiago Monteiro. O jovem também encerrou a sequência de três derrotas consecutivas em estreias de Grand Slam disputado no saibro. Antes, o carioca foi superado pelo norte-americano Tommy Paul na segunda rodada do Masters de Madri, caiu diante do holandês Jesper De Jong na abertura do Challenger de Estoril e também foi derrotado pelo húngaro Fabian Marozsan na primeira rodada do Masters 1000 de Roma.