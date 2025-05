Fluminense tem terceiro melhor aproveitamento da Série A desde estreia de Renato Gaúcho

Decisão na Sul-Americana

A boa fase do Fluminense será posta a prova nesta quinta-feira. A equipe receberá o Once Caldas-COL no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), em busca de uma vaga na próxima fase da competição. Para que isso aconteça, o Flu precisa vencer para garantir a liderança da chave e, consequentemente, uma passagem direta às oitavas de final.