Filosofia, estratégias e estilo de jogo: os planos de Ancelotti em início na Seleção

Ancelotti estreia como treinador da Seleção contra o Equador, no próximo dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

O comandante deseja fazer jus às expectativas da torcida. "O que a sociedade espera de mim é um bom trabalho que possa devolver o Mundial para o Brasil. Não tenho nenhuma dúvida do que se espera de mim. Esperam um bom trabalho e que o Brasil possa levantar a taça. Espero ajudar a equipe a se conectar à torcida", disse.

Ancelotti que estava no Real Madrid, assume a vaga de Dorival Júnior e chega com a missão de melhorar a situação do Brasil nas Eliminatórias. A Seleção venceu apenas dois dos últimos cinco jogos no torneio e ocupa a quarta colocação, com 21 pontos, atrás de Uruguai, Equador e Argentina. As seis primeiras equipes se classificam direto para a Copa do Mundo de 2026, enquanto a sétima disputa a repescagem.

"Temos que nos classificar primeiro e depois nos preparar para o Mundial. Temos qualidade e temos tempo. Podemos construir uma equipe que pode competir com qualquer outra", finalizou o técnico.