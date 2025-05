Ex-São Paulo, Beraldo celebra convocação à Seleção às vesperas de final da Champions

Destaque do título inédito da Copa do Brasil de 2023 pelo São Paulo, Beraldo foi contratado em janeiro do ano passado por 20 milhões de euros e já soma seis títulos em apenas um ano e cinco meses pelo PSG: o bicampeonato francês, a bi da Supercopa da França e, no último sábado (24), o bi da Copa da França, em vitória sobre o Reims por 3 a 0, na decisão disputada no Stade de France.

No próximo sábado (31), em Munique, o ex-São Paulo pode ampliar sua galeria de conquistas com o troféu mais cobiçado do continente: o PSG enfrenta a Inter de Milão, pela final da Champions League. Assim, o defensor faz parte de um ano que pode culminar com a primeira tríplice coroa da história do Paris Saint-Germain.