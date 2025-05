Ex-Palmeiras, Jhon Jhon é um dos destaques do Red Bull Bragantino na temporada

O Red Bull Bragantino venceu o Juventude, na noite desta segunda-feira, por 1 a 0, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Municipal Cícero De Souza Marques. Autor do gol da vitória, Jhon Jhon é um dos destaques do Massa Bruta na temporada.

Diante do Juventude, além do gol marcado, segundo dados do Sofascore, o meia deu dois passes decisivos, completou dois dribles (2/4), venceu oito duelos (8/13), acertou uma finalização no gol (1/2) e sofreu seis faltas.

Aos 48 minutos do segundo tempo, em uma cobrança de falta, Jhon Jhon colocou a bola no ângulo e anotou um golaço para garantir a vitória do Red Bull Bragantino.