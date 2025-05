Escalação do São Paulo: time terá dois laterais-esquerdos contra o Talleres

O São Paulo conta com uma extensa lista de desfalques para a partida contra o Talleres: Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ferreiriha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Marcos Antonio (lesão na região posterior da coxa esquerda), Ruan (dores no joelho direito), Lucca (entorse no tornozelo direito), Igor Vinícius (lombalgia) e Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar).

Já classificado para as oitavas de final da Libertadores, o São Paulo entra em campo nesta terça-feira buscando avançar de fase como líder do Grupo D, permanecendo à frente do Libertad, do Paraguai, segundo colocado e que também já tem vaga garantida no mata-mata do torneio sul-americano.

Além disso, o São Paulo também pode terminar a primeira fase da Libertadores como dono da segunda melhor campanha geral, atrás somente do Palmeiras, o que daria a vantagem de decidir todas as partidas do mata-mata no Morumbis, exceto contra o rival alviverde.

Vale lembrar que as oitavas de final da Libertadores acontecerão somente após a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa, que acontece entre os dias 14 de junho e 13 de julho, nos EUA. Desta forma, o São Paulo e outros clubes que não disputarão a competição terão tempo para descansar e realizar uma intertemporada antes de o calendário ser retomado.