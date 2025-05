Entenda quais serão os primeiros passos da nova diretoria do Corinthians

Augusto Melo foi afastado da presidência do Corinthians pelo Conselho Deliberativo na última segunda-feira e, com isso, o primeiro vice-presidente Osmar Stabile tomou posse do clube. A nova diretoria, apesar de mal ter assumido o Timão, já sabe quais serão os primeiros passos da gestão.

Como apurou a Gazeta Esportiva, a ideia de Stabile e seus aliados é trabalhar com um governo de coalizão, que nada mais é do que um sistema político em que diferentes partidos se unem para governar um país, clube, etc. Sendo assim, integrantes de distintas chapas se uniriam em uma espécie de 'pacto' para garantir maior estabilidade política e, consequentemente, promover paz.

A conduta vai de acordo com o discurso de posse de Stabile. Ele foi taxativo quanto à necessidade de "união entre correntes políticas" do Corinthians e pediu ajuda de todos.