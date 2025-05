Entenda por que o Santos vê com bons olhos amistoso com Leipzig mesmo na má fase

"Este amistoso representa uma grande oportunidade de projetarmos ainda mais a imagem do Santos no cenário internacional, ao mesmo tempo em que valorizamos nossos patrocinadores. Desde o início da gestão, traçamos estratégias voltadas para ampliar a visibilidade global do clube e criar novas fontes de receita", declarou Marcelo Teixeira.

A presença de Neymar foi um impulso a mais e facilitou a vinda dos alemães ao Brasil. O meia-atacante também é patrocinado pela RB.

O camisa 10, que se recuperou recentemente de uma lesão muscular, está sendo inserido aos poucos nas partidas do Santos. Ele ganhou minutos no empate de 0 a 0 com o CRB e no triunfo sobre o Vitória.