Entenda como Casemiro ganhou voto de confiança de Ancelotti e voltou à Seleção

Em outra resposta, Casemiro voltou a ser mencionado por Ancelotti. O italiano respondia sobre a convocação de Richarlison, que também retornou à Seleção. O atacante também foi outro que trabalhou com o comandante, mas durante a curta passagem dele pelo Everton, da Inglaterra.

"Obviamente, conheço a atitude de Richarlison, como treinam ele e Casemiro, neste sentido eles levam vantagem, porque os conheço. Mas terei a oportunidade de conhecer a todos neste período", explicou Ancelotti.

O bom momento de Casemiro no Manchester United foi importante para sua volta à Seleção Brasileira. O volante fez uma grande temporada com o time inglês e recuperou o alto nível. Foram 42 jogos disputados, com cinco gols marcados e duas assistências.

Pelo Brasil, Casemiro acumula 75 jogos, com sete gols e três assistências. O volante disputou duas Copas do Mundo (2018 e 2022) e foi convocado para três Copas Américas (2015, 2016 e 2019).

Com Casemiro à disposição, a Seleção Brasileira de Ancelotti enfrenta o Equador no próximo dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.