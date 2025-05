Destaque do Santos, Brazão é o goleiro com mais defesas no mundo em 2025

Gabriel Brazão precisou de pouco tempo para se firmar como titular absoluto da meta do Santos. O goleiro vive grande fase e lidera uma estatística expressiva. Ele é o arqueiro com mais defesas entre as 20 ligas mais populares do mundo em 2025.

Segundo dados do Sofascore, o jogador de 24 anos soma 94 intervenções, duas a mais que Yehvan Diouf, do Stade de Reims-FRA. Nahuel Guzmán, do Tigres-MEX, fecha o pódio, com 89.