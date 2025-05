Declaração confusa e clima sereno: bastidores da votação de impeachment no Corinthians

Houve forte policiamento na sede do Corinthians e até mesmo a presença de delegados da Polícia Civil. Contudo, em nenhum momento foi relatado qualquer intercorrência ou tumulto antes, durante e após a votação. Torcedores uniformizados também não deram as caras ao longo de todo o processo.

Ciente de que possuía a minoria no Conselho, Augusto Melo reconheceu a derrota antes mesmo do encontro ter início e sequer acompanhou a votação. O responsável por defendê-lo no plenário foi seu advogado particular, Dr. Ricardo Cury, que esteve em contato com o ex-Ministro da Justiça José Eduardo Cardozo, contratado para integrar a defesa do agora ex-presidente.

Antes de deixar o local, Augusto fez um pronunciamento à imprensa no auditório do Parque São Jorge. A declaração, contudo, confundiu os jornalistas. Ele falou em tom de saída e deu a entender que estava renunciando à presidência do Corinthians, atitude esta que, em entrevistas recentes, ele negou veementemente que tomaria.

O mandatário só afirmou que não renunciaria após um aviso de sua assessoria durante a manifestação. Ele terminou dizendo um "até breve" e garantiu que brigará até o fim pelo posto.

O clima cordial seguiu após o fim da votação. Ricardo Cury comunicou quais serão as próximas medidas da defesa de Augusto Melo, enquanto Romeu Tuma Júnior explicou os próximos passos do processo de destituição.

Ao todo, 236 conselheiros compareceram à reunião que aprovou o impeachment de Augusto. Foram 234 votos e uma abstenção - outro conselheiro assinou a lista, mas não votou. 176 votaram a favor da destituição, contra 57, além de um voto em branco. Sendo assim, Osmar Stabile, primeiro vice-presidente do Corinthians, assumiu o posto de forma temporária.