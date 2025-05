Corinthians demite superintendente de comunicação e contrata ex-funcionário da CBF

O primeiro ato do agora presidente do Corinthians, Osmar Stabile, aconteceu na manhã desta terça-feira. Após assumir o comando do Timão devido ao afastamento de Augusto Melo, na noite anterior, o novo mandatário alvinegro demitiu Tiago Maranhão, que ocupava o cargo de superintendente de comunicação do clube. Para o lugar dele, foi nomeado Vinicius Rodrigues, ex-assessor da CBF.

Tiago Maranhão estava no cargo desde setembro de 2024. Enquanto ele era o superintendente de comunicação do Corinthians, o clube ganhou um aumento de engajamento nas redes sociais, principalmente após o título paulista, conquistado diante do Palmeiras.

Por sua vez, Vinicius Rodrigues ocupou o cargo de assessor da CBF entre os anos de 2014 e 2023. O profissional ganhou notoriedade na mídia durante a Copa do Mundo de 2022, quando tirou um gato da mesa da entrevista coletiva de forma brusca. Ele foi criticado não só no Brasil, mas também no Catar, que cultua a imagem do animal.