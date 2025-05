Convocado por Ancelotti, Andreas Pereira soma dez gols em três temporadas pelo Fulham; veja números

O meio-campista Andreas Pereira, ex-Flamengo e atualmente no Fulham, foi convocado nesta segunda-feira por Carlo Ancelotti para integrar a Seleção Brasileira na próxima Data Fifa. O jogador defende o Fulham desde julho de 2022.

Com 105 jogos como titular (119 no total) pelo clube inglês, Andreas soma dez gols e 19 assistências. Segundo dados do SofaScore, ele criou 27 grandes chances, distribuiu 46 passes decisivos e realizou 172 finalizações, sendo 53 no alvo. No setor defensivo, acumula 80 desarmes ao longo das três temporadas em que veste a camisa do Fulham.

Nesta temporada, o meia disputou 37 partidas em duas competições: Campeonato Inglês e Copa da Inglaterra. Marcou dois gols e deu sete assistências. Sua última participação em gol foi no dia 16 de março, quando deu passe para Rodrigo Muniz na vitória sobre o Tottenham.