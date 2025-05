Botafogo suspende venda de ingressos para duelo contra Universidad de Chile

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira, que encerrou mais cedo a comercialização de ingressos para o jogo contra Universidad de Chile, que acontece nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília) pela Copa Libertadores, no Estádio Nilton Santos.

Os 2 mil ingressos disponibilizados para os visitantes no Setor Sul do estádio foram esgotados muito rapidamente pelos chilenos, que passaram a comprar os bilhetes destinados aos botafoguenses. Segundo a imprensa chilena, mais de 6 mil torcedores viajaram ao Brasil para acompanhar a partida.

Com isso, o Alvinegro anunciou o cancelamento das compras. "Alinhado com as autoridades brasileiras, o Botafogo iniciou automaticamente o processo de cancelamento desses ingressos", comunicou o clube.