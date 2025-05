Bia Haddad é eliminada na estreia de Roland Garros 2025

Bia Haddad: ano negativo

Com o resultado, Bia segue com uma temporada decepcionante, sofrendo diante de adversárias com ranking bem inferior. Na estreia de Roland Garros, a brasileira jogou bem até o primeiro game do segundo set, depois caiu de rendimento e se rendeu ao jogo da rival.

Na próxima rodada, Hailey Baptiste irá enfrentar a japonesa Nao Hibino, número 200 do ranking da ATP.