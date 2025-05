Ancelotti x Dorival: veja as diferenças nas convocações do treinadores da Seleção Brasileira

Compromissos da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira volta a campo no dia 5 de junho, quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), quando visita o Equador, pela 15ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Em seguida, o Brasil recebe o Paraguai no dia dez de junho, terça-feira, às 21h45, pela 16ª rodada, na Neo Química Arena. A Seleção Brasileira ocupa a 4ª posição nas Eliminatórias, com 21 pontos, mesma pontuação dos paraguaios, 5º colocados. O Equador é o vice-líder da competição, com 23 pontos conquistados.