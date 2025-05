Alvo do Flamengo, Jorginho se despede do Arsenal nas redes sociais

Eu dei tudo de mim todos os dias, todos os jogos. Não só pelos resultados, mas por essa camisa e pela torcida.

A sua torcida significa tudo, seja quando fui titular ou quando estive no banco. Vocês me fizeram sentir valorizado e amado. Isso é raro no futebol, e eu jamais esquecerei.

Agora é hora de dizer adeus, ou talvez até logo. Quando um lugar me faz sentir em casa, a despedida nunca é fácil. Mas eu saio com a cabeça erguida e o coração preenchido.

Aos meus companheiros de equipe: obrigado por confiarem e me incentivarem. Ao técnico, ao staff e a todas as pessoas nos bastidores, obrigado pelo apoio em campo e fora dele. E obrigado por sempre estarem presentes para mim com gentileza e amor. E, aos torcedores, obrigado por cantarem meu nome e por acreditarem em mim.

Obrigado, Arsenal!

Com amor e respeito,