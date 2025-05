Xabi Alonso é apresentado como novo treinador do Real Madrid: "Podemos conquistar coisas importantes"

Na manhã desta segunda-feira, Xabi Alonso foi apresentado como novo treinador do Real Madrid. O espanhol assinou um contrato de três temporadas com a equipe e faz sua estreia no Mundial de Clubes, no mês de junho.

"Estamos começando uma fase em que sinto que o clube e a torcida estão unidos. Temos um grande time, jogadores fantásticos e um potencial muito bom. Isso me dá motivos para vir aqui com muita energia e entusiasmo. Temos a convicção de que podemos conquistar coisas importantes, dignas do Real Madrid e dessas Ligas dos Campeões", disse Xabi Alonso.