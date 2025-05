Venezuela convoca jogadores de Corinthians, Santos e São Paulo para Eliminatórias

Soteldo vai jogar?

O atacante do Santos está tratando uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora de combate no momento. O jogador de 27 anos se lesionou no dia 18 de maio, na derrota de 1 a 0 para o Corinthians.

Desde então, Soteldo foi desfalque em três partidas do Alvinegro Praiano. A equipe paulista não estipula um prazo de retorno.