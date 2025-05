Tuma explica próximos passos do processo de impeachment contra Augusto no Corinthians

O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior, respondeu perguntas da imprensa após o afastamento de Augusto Melo da presidência do clube. O CD se reuniu no Parque São Jorge nesta segunda-feira e aprovou por ampla maioria o impeachment do mandatário por conta do escândalo envolvendo a casa de apostas VaideBet, antiga patrocinadora máster do Timão.

Tuma afirmou que o processo seguiu à risca o estatuto do clube e não teme ações judiciais de Augusto. A defesa do agora ex-presidente promete ir até as últimas instâncias para reverter a decisão.

"Estamos cumprindo o estatuto de acordo com o rito estatutário e com o andamento do processo, como tem que ser, nos termos da legislação e do estatuto. Não foi uma reunião feliz, obviamente, mas é como tem que ser. A defesa se manifestou, a Comissão de Ética também, e o Conselho deliberou. O presidente foi destituído, pelo menos de forma cautelar. Temos que aguardar a Assembleia Geral dos sócios. O primeiro vice-presidente tomou posse. Já assinou termo de posse para gerar efeitos legais, tomar providências devidas, questões financeiras. Para o clube não parar. Isso que importa para a gente, e vida que segue", disse Romeu.