Sem Felipe Anderson, Palmeiras inicia preparação para pegar o Sporting Cristal

O técnico Abel Ferreira ainda tem mais um dia para preparar a equipe para a partida. O elenco retoma as atividades na manhã desta terça-feira, já que o duelo acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque.

Classificação e jogos Brasileirão

Libertadores

O Palmeiras é o único time com 100% de aproveitamento na competição. A equipe ocupa a liderança do Grupo G e já está classificada para as oitavas de final. O time peruano, por sua vez, é o terceiro colocado da chave, com quatro pontos.