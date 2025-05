São Paulo x Talleres: veja informações e prováveis escalações do jogo pela Libertadores

Com o resultado, o São Paulo assegurou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas, se vencesse, poderia ter não só garantido a classificação como também a liderança do Grupo D.

O empate também manteve o jejum de vitórias em casa do São Paulo nesta edição da Libertadores. O time comandado por Luis Zubeldía bateu todos os seus adversários como visitante, mas, atuando diante de sua torcida, ficou no 2 a 2 com o Alianza Lima, do Peru, e no 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai.

O treinador argentino não contará com Alisson (suspenso), Oscar (edema na coxa esquerda), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Lucas (estiramento da cápsula posterior do joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreirinha (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo), Lucca (entorse no tornozelo direito), Marcos Antônio (lesão na região posterior da coxa esquerda) e Ruan (dores no joelho direito).

Do outro lado, o Talleres não terá à disposição o meia-atacante Emanuel Reynoso, enquanto o goleiro Guido Herrera e o lateral-direito Gastón Benavídez são dúvidas.