São Paulo x Talleres: saiba onde assistir ao duelo pela Libertadores

Garantido de forma antecipada às oitavas de final, o São Paulo busca uma vitória sobre os argentinos para confirmar a primeira colocação no Grupo D. Um empate no Morumbis contra o Talleres, porém, também assegura a liderança na chave para os são-paulinos.

A equipe paulista tem 11 pontos, conquistados nas cinco primeiras rodadas. São três vitórias (todas fora de casa), dois empates e nenhuma derrota até aqui. Na última rodada, o Tricolor empatou, em casa, com o Libertad em 1 a 1.

O Talleres, por sua vez, ocupa a segunda colocação do Grupo D com oito unidades. No último compromisso pela Libertadores, o Talleres venceu o Alianza Lima por 2 a 0. Este, inclusive, foi o último jogo oficial da equipe.