São Paulo pode repetir feito de campanha vitoriosa na Libertadores em 2005

O São Paulo enfrenta o Talleres, nesta terça-feira, em busca de confirmar a liderança do Grupo D da Libertadores. Além disso, o Tricolor paulista tem a chance de igualar um feito conquistado pela última vez na campanha campeã de 2005: a invencibilidade na fase de grupos.

Desde 2005, quando foi campeão, o São Paulo não conseguiu terminar a fase de grupos com uma campanha invicta, em 12 participações. Atualmente, o Tricolor do Morumbis, nos cinco jogos iniciais, venceu três - todos como visitante - e empatou duas vezes.

Quando conquistou o tricampeonato, o São Paulo venceu três partidas e empatou outras três, no então Grupo 3 da Libertadores. A equipe terminou na liderança da chave, com 12 unidades, superando Universidad do Chile, Quilmes e The Strongest.