São Paulo encerra preparação para pegar o Talleres; veja time provável

Desta forma, o Tricolor deve entrar em campo com: Rafael; Ferraresi, Arboleda, Alan Franco; Enzo Díaz, Pablo Maia, Alves, Luciano e Cédric Soares; Lucas Ferreira e André Silva.

Pela Libertadores, a equipe vem de empate por 1 a 1 com o Libertad na última quarta, no Morumbis. Com o resultado, o São Paulo assegurou a vaga para as oitavas de final da Copa Libertadores, mas, se vencesse, poderia ter não só garantido a classificação como também a liderança do Grupo D.

O empate também manteve o jejum de vitórias em casa do São Paulo nesta edição da Libertadores. O time comandado por Luis Zubeldía bateu todos os seus adversários como visitante, mas, atuando diante de sua torcida, ficou no 2 a 2 com o Alianza Lima, do Peru, e no 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai.