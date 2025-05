São Paulo busca ponta na Libertadores e reabilitação no Brasileiro; veja programação

O São Paulo tem pela frente uma semana muito movimentada. O Tricolor disputará a a liderança do Grupo D da Libertadores, além da reabilitação no Brasileirão, após perder do Mirassol por 2 a 0, no Morumbis, no último sábado.

Nesta segunda-feira, no CT da Barra Funda, o São Paulo fará o último treino para enfrentar a equipe argentina na competição continental. A preparação curta começou no domingo, menos de um dia após o revés pelo Brasileirão. Luis Zubeldía não deverá contar com Oscar, que teve um edema na coxa esquerda constatado e ficará na parte interna do CT.

O duelo contra o Talleres acontece nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis. O Tricolor paulista, invicto, quer vencer pela primeira vez diante de sua torcida nesta edição de Libertadores.