Santos acerta parceria com empresa de nutrição esportiva

O Santos acertou uma parceria com a Nutreon nesta segunda-feira. A empresa de nutrição esportiva fornecerá suporte nutricional aos jogadores do profissional masculino e feminino, além das categorias de base.

"Estar ao lado de um clube com tamanha história e legado como o Santos é mais do que uma conquista, é um reconhecimento do nosso propósito. Acreditamos que uma nutrição de excelência é parte essencial da formação de grandes atletas, e vamos entregar isso com o padrão Nutreon de qualidade e ciência aplicada", disse Gabriel Capela, fundador e CEO da Nutreon.