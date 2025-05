Rogério Ceni reclama de pênalti marcado para o Grêmio na vitória sobre o Bahia

pic.twitter.com/qB2vwQJ1Fv

? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) May 25, 2025

O lance em questão aconteceu no começo do segundo tempo. Martin Braithwaite foi lançado dentro da área e dividiu com o goleiro Marcos Felipe. O árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou pênalti em campo e foi chamado para revisar sua decisão no VAR.

Mesmo assim, a penalidade foi mantida e o dinamarquês marcou o gol da vitória do Grêmio, aos 15 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o Bahia caiu para a 7ª posição, com 15 pontos. Por outro lado, o Imortal subiu para a 12ª colocação, com 12 pontos conquistados.

"Com relação ao jogo, eu acho que nós tivemos um primeiro tempo, onde nós dominamos, onde nós tivemos a oportunidade de chegar muito próximo ao gol, mas acho que faltou um pouco de ambição para a gente ganhar o jogo. O erro do árbitro é crucial e determinante para que o Grêmio vença, mas nós podemos ainda conseguir coisas melhores dentro de uma partida. Se a gente tiver um pouco mais de ambição de fazer gol, de finalizar, de chutar. A gente não pode esconder também as nossas deficiências ou o que a gente podia ter feito de melhor até chegar ao erro do árbitro", analisou Rogério Ceni.

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando visita o Internacional, pela sexta rodada da Copa Libertadores, no Beira-Rio. A equipe do técnico Rogério Ceni ocupa a 3ª posição do grupo F, com sete pontos. O Colorado é o vice-líder da chave, com oito pontos.