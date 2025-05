Roger Machado comenta empate com Sport e erro do goleiro Anthoni: "Falha técnica"

Neste domingo, o Internacional visitou o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, e voltou para casa com o empate em 1 a 1, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O Leão rubro-negro abriu o placar após falha do goleiro Anthoni, e Roger Machado procurou levantar o moral do arqueiro colorado.

#SPTxINT | 1-1 | 2T | 54? - Jogo encerrado. Com gol de Gustavo Prado, Inter empata com o Sport, na Ilha do Retiro, por 1 a 1 .