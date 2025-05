Presidente do Corinthians pede habeas corpus para anular indiciamento por caso VaideBet

Os advogados do presidente do Corinthians, Augusto Melo, entraram com um pedido de habeas corpus preventivo para tentar anular o indiciamento do dirigente feito pela Polícia Civil de São Paulo por conta do caso VaideBet. A ação foi protocolada nesta segunda-feira, no Fórum Criminal da Barra Funda.

Na solicitação de habeas-corpus, a qual a Gazeta Esportiva teve acesso, a defesa de Augusto Melo alega que o indiciamento da Polícia Civil é "prematuro" e que tal ação está sendo "usada como motivação para deliberar o impeachment" do presidente, que será votado nesta segunda, em reunião no Conselho Deliberativo do clube marcada para as 18h (de Brasília), no Parque São Jorge.

O mandatário, neste caso, está sendo defendido pelos advogados Isabella Cristine Luna e Clovis Ferreira de Araújo. Clovis é ex-delegado e, aliás, quando titular no Denarc (Departamento Estadual de Investigações sobre Entorpecentes) teve como assistente Fábio Baena, preso no ano passado por acusação de receber propina do PCC.