Presidente da CBF celebra chegada de Ancelotti e garante "total autonomia" ao treinador

"A instituição CBF está muito feliz e espero que todos os brasileiros estejam também com esse momento histórico", completou o presidente.

O primeiro compromisso de Ancelotti como treinador da Seleção Brasileira será contra o Equador, no dia 5 de junho (quinta-feira), às 20h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada das Eliminatórias. Depois, o Brasil recebe o Paraguai no dia 10 de junho (terça-feira), às 21h45, na Neo Química Arena, na 16ª rodada.

"Obrigado, Samir, pela confiança no nosso trabalho. É motivo de honra poder estar ao lado do treinador mais vitorioso do mundo, mas que vem para a maior Seleção de todas. Mais do que o trabalho e a trajetória do mister, vocês terão a oportunidade de conviver, e existe uma fórmula de sucesso por trás de tudo isso. E é a gestão de pessoas que ele faz, e a simplicidade com que ele faz. [Ele] Tem uma enorme honra e carinho com o nosso país. É a pessoa mais indicada para estar à frente da nossa Seleção", finalizou Rodrigo Caetano, diretor de seleções da CBF.