Perto de jogo decisivo na Sula, Fluminense tem bom histórico contra times colombianos

Situação na Sul-Americana

A partida desta quinta é decisiva para ambas as equipes. O líder do grupo é o próprio Once Caldas, com 12 pontos. O Fluminense vem logo atrás, com dez. Na competição, apenas o primeiro colocado da chave avança diretamente às oitavas de final. Portanto, o vencedor do duelo garante a liderança e, em caso de empate, a vaga fica com os colombianos.

Caso termine em segundo, o Fluminense disputará um playoff, contra uma equipe que foi terceira colocada na fase de grupos da Copa Libertadores.